Про це #Буквам розповів депутат-член одного зі згаданих комітетів.
За словами депутата, засідання відбудеться в закритому режимі о 14:00 в понеділок, 1 лютого.
Голову СБУ Івана Баканову запросили, утім, впевненості у тому, що він прийде, немає.
“Запрошуємо особисто Баканова, але маємо сумнів, що прийде”, — зазначив депутат.
Раніше повідомлялося, що комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронної діяльності хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, зокрема, голови спецслужби Івана Баканова, щодо справи про замовне вбивство Андрія Наумова.
- Напередодні з’явилася інформація, що полковника спецпідрозділу СБУ “Альфа” Андрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.
- Згодом в СБУ розповіли деталі справі.
- 27 січня Нескоромному оголосили про підозру. Того ж дня СБУ оприлюднила фото та аудіозаписи, що нібито свідчать про причетність Нескоромного та Расюка до підготовки злочину.