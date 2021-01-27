Два парламентських комітети запросили керівництво Служби безпеки України, аби заслухати щодо останніх резонансних подій у відомстві.

Про це #Буквам розповів депутат-член одного зі згаданих комітетів.

За словами депутата, засідання відбудеться в закритому режимі о 14:00 в понеділок, 1 лютого.

Голову СБУ Івана Баканову запросили, утім, впевненості у тому, що він прийде, немає.

“Запрошуємо особисто Баканова, але маємо сумнів, що прийде”, — зазначив депутат.

Раніше повідомлялося, що комітети Верховної Ради з питань нацбезпеки та правоохоронної діяльності хочуть заслухати звіт керівництва Служби безпеки України, зокрема, голови спецслужби Івана Баканова, щодо справи про замовне вбивство Андрія Наумова.