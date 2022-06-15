Організатор вбивства херсонської активісти Катерини Гандзюк Олексій Левін (Москал) телефонував з СІЗО свідку по справі Сергію Торбіну та вимагав від нього не давати свідчення у суді.

Про це повідомляє видання “Мост”, посилаючись на заяву самого Сергій Торбін у суді.

“Мені ще “на табір” телефонував Левін та казав, аби я не давав свідчень”, — сказав Торбін.

За його словами, він відмовив Левіну, а на запитання судді, чи погрожував Левін, Торбін відповів, що ні.

Також Сергій Торбін повідомив, що на Трійцю (допит відбувався на наступний день, 13 червня) йому знову телефонував Олексій Левін та пропонував не приходити до суду і не давати свідчення. Проте на запитання судді, чи телефонував він свідку, Левін заперечив. Під час допиту Торбін підтвердив, що той замовляв напад на Катерину Гандзюк, але був лише посередником.

“Я спитав, хто саме замовник? Він сказав, що “Миколайович”. Я спитав: Мангер? Він ствердно кивнув”, — розповів Торбін у суді.

Також він підтвердив слова інших свідків, що йому відомо про те, що Левін — це кримінальний елемент Москал-молодший з відомого угрупування “Москали”.

Варто зазначити, що до 26 лютого Торбін відбував покарання за напад на Катерину. Наразі він воює в Харківській області.