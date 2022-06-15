Про це повідомляє видання “Мост”, посилаючись на заяву самого Сергій Торбін у суді.
“Мені ще “на табір” телефонував Левін та казав, аби я не давав свідчень”, — сказав Торбін.
За його словами, він відмовив Левіну, а на запитання судді, чи погрожував Левін, Торбін відповів, що ні.
Також Сергій Торбін повідомив, що на Трійцю (допит відбувався на наступний день, 13 червня) йому знову телефонував Олексій Левін та пропонував не приходити до суду і не давати свідчення. Проте на запитання судді, чи телефонував він свідку, Левін заперечив. Під час допиту Торбін підтвердив, що той замовляв напад на Катерину Гандзюк, але був лише посередником.
“Я спитав, хто саме замовник? Він сказав, що “Миколайович”. Я спитав: Мангер? Він ствердно кивнув”, — розповів Торбін у суді.
Також він підтвердив слова інших свідків, що йому відомо про те, що Левін — це кримінальний елемент Москал-молодший з відомого угрупування “Москали”.
Варто зазначити, що до 26 лютого Торбін відбував покарання за напад на Катерину. Наразі він воює в Харківській області.
- Нагадаємо, 31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк напали біля під’їзду її будинку та облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні. #Букви розповідали, ким була Катерина Гандзюк і як зараз проходить розслідування її смерті.
- У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям вбивства Гандзюк: вони отримали від 3 до 6,5 років ув’язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства.
- Підозрюваними в організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін. Наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо них в липні 2020 року. Судовий розгляд триває, Мангер і Левін залишаються під вартою.