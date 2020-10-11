За час пандемії люди почали більше консервувати — досвідчені консерватори знаходять нові рецепти, а новачки хочуть спробувати. Це призвело до дефіциту відомих банок і кришок фірми Мейсон.

Про це повідомляє CNN.

“Цього року набагато більше людей консервують, ніж будь-коли. Ми спостерігаємо значне зростання числа новачків у цій справі”, – сказала Неллі Оелер, координатор гарячої лінії по зберіганню продуктів харчування у штаті Орегон.

Марі Брегг, власниця онлайн-магазину Mason Jar Merchant, сказала, що в середині серпня у неї почався різкий ріст попиту на продукцію Мейсон.

“Наші продажі зросли на 600% на цьому тижні і з тих пір не падають”, – сказала вона.

Велика частина попиту припадає на кришки, що складаються з двох частин, які необхідні для консервування, оскільки вони одноразові, а скляні банки можна використовувати знову і знову. На кришках є диск, який знаходиться на горловині банки з кільцем (воно нагвинчується навколо неї). Але після одного використання ущільнення навколо диска ламається, і його не можна безпечно використовувати знову.

Причини дефіциту

Брегг і Елер заявили, що пояснюють попит кількістю додаткового часу, який люди провели вдома з моменту початку пандемії. І люди, які не дуже багато консервували або зовсім не консервували, зробили це своїм хобі.

“Я називаю це “Закваска 2.0″- це було чергове захоплення куховарством, тому що у них є додатковий час”, – сказав Брегг.

Навесні випічка хліба на заквасці була в моді, оскільки всі освоювали нові кулінарні навички, і довгий час це викликало нестачу дріжджів.

Під час ізоляції люди також садили більше плодових дерев, ніж зазвичай, а потім повинні були вирішувати, як зберегти те, що вони виростили.

“Бум в садівництві означав, що люди вперше збираються отримати або свій перший врожай, або більший врожай, ніж вони мали раніше. Їм доведеться щось з цим робити”, – сказав Джоел МакЧарлз, який пише про консервацію і є співзасновником сайту Well Preserved.

Що це означає для постачальників

З тих же причин компанія Newell Brands виробляє консервні банки провідних брендів, такі як Ball і Kerr.

“Споживачі, що залишилися вдома протягом останніх декількох місяців через пандемію COVID-19, підвищили попит на контейнери для зберігання продуктів харчування, такі як банки і кришки для консервних банок Ball”, – йдеться в заяві компанії.

Через те, що все більше споживачів готують їжу вдома, консервні продукти марки Ball і вся консервна промисловість відчули безпрецедентний попит. Попит привів до обмеження пропозиції, збільшення термінів поставки і недавно обмеженому доступу продуктів в магазинах і в Інтернеті.

Що вміють консерватори

Брегг, яка живе на північному заході Тихого океану, сказала, що до сих пір їй вдавалося закуповувати банки і кришки з Канади для виконання замовлень. Ведучий там бренд Bernardin також виробляється компанією Newell, але більш широко доступний на північ від кордону.

“Я почуваюся погано, тому що ці люди не дуже добре знайомі з консервацією, починають нею займатися і не можуть продовжувати через дефіцит. Вони більше не можуть це робити, тому що у них немає кришок”, – сказала Шерон Петерсон, керуюча сайтом SimplyCanning.

Отже, що можуть зробити нетерплячі консерватори, поки пропозиція не збільшиться?

По-перше, не намагайтеся повторно використовувати кришки, тому що ви ризикуєте захворіти на ботулізм.

Замість цього перевірте місцеві господарські магазини і магазини кормів на предмет припасів або запитайте друзів і сім’ю, чи є у них нові кришки. І спробуйте інші методи консервування, такі як зневоднення і заморожування.