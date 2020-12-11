Заочний арешт та міжнародний розшук: Росія почала переслідування нацгвардійця Марківа

Про це повідомляють російські видання “Интерфакс“, “ТАСС“, “РИА Новости” з посиленням на спікерку суду Ірину Софінську.
Відповідне рішення суд ухвалив в п’ятницю, 11 грудня. Марківу заочно пред’явлено звинувачення за частиною 2 статі 105 КК РФ (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).
Кримінальне провадження стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом під Слов’янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.
Крім того, Марківа було оголошено у в міжнародний розшук за звинуваченням у вбивстві.
Інкримінована Марківу стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8-12 років з обмеженням свободи на термін 1-2 роки, довічного позбавленням волі та навіть смертної кари.
На думку голови МВС України Арсена Авакова, такі дії РФ є черговим свідченням причетності до фальсифікації справи проти Марківа в Італії.
“Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: “На воре и шапка горит!”, — написав він.
У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.
Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.
Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
12 липня 2019 суд міста Павія визнав Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він був засуджений до ув’язнення терміном 24 роки.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.
- Апеляційний суд Мілана 3 листопада ухвалив рішення задовольнити клопотання захисту Віталія Марківа і визнав нацгвардійця не причетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі.
- У той же день нацгвардієць Віталій Марків вийшов із в’язниці Опера в Мілані. А 4 листопада він повернувся до України.
- 20 листопада Марків поновився на службі в Національній гвардії.