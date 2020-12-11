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Заочний арешт та міжнародний розшук: Росія почала переслідування нацгвардійця Марківа

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт українського військовослужбовця Віталія Марківа. Його звинувачують у нібито умисному вбивстві двох осіб на Донбасі. 

П’ятниця, 11 грудня 2020, 17:55

Про це повідомляють російські видання “Интерфакс“, “ТАСС“, “РИА Новости” з посиленням на спікерку суду Ірину Софінську.

Відповідне рішення суд ухвалив в п’ятницю, 11 грудня. Марківу заочно пред’явлено звинувачення за частиною 2 статі 105 КК РФ (вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі).

Кримінальне провадження стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом під Слов’янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.

Крім того, Марківа було оголошено у в міжнародний розшук за звинуваченням у вбивстві.

Інкримінована Марківу стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8-12 років з обмеженням свободи на термін 1-2 роки, довічного позбавленням волі та навіть смертної кари.

На думку голови МВС України Арсена Авакова, такі дії РФ є черговим свідченням  причетності до фальсифікації справи проти Марківа в Італії.

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: “На воре и шапка горит!”, — написав він.


Що відомо про справу Марківа?

У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.

Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.

Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

12 липня 2019 суд міста Павія визнав Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він був засуджений до ув’язнення терміном 24 роки.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.

Теги: Віталій Марків, Віталій Марків, Марків, Росія, суд, заочный арест

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