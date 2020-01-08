Про це з посиланням на спецслужби Канади повідомляє Reuters.

“Літак Boeing 737-800 авіакомпанії” Міжнародні авіалінії України”, який прямував до Києва і перевозив в основному іранців і ірано-канадців, зазнав аварії через кілька годин після того, як Іран випустив ракети по базах, в яких розміщувалися американські війська в Іраку, що змусило деяких припустити, що літак могли збити”, – пише агентство.

Але п’ять джерел безпеки – три американця, один європеєць і один канадець, які попросили не називати їх імені, повідомили Reuters, що первісна оцінка західних спецслужб полягала в тому, що літак постраждав від технічної несправності і не був збитий ракетою.

За даними канадського джерела агентства, після вильоту з аеропорту у лайнера стався перегрів одного двигуна.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.

В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.