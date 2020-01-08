Про це з посиланням на спецслужби Канади повідомляє Reuters.
“Літак Boeing 737-800 авіакомпанії” Міжнародні авіалінії України”, який прямував до Києва і перевозив в основному іранців і ірано-канадців, зазнав аварії через кілька годин після того, як Іран випустив ракети по базах, в яких розміщувалися американські війська в Іраку, що змусило деяких припустити, що літак могли збити”, – пише агентство.
Але п’ять джерел безпеки – три американця, один європеєць і один канадець, які попросили не називати їх імені, повідомили Reuters, що первісна оцінка західних спецслужб полягала в тому, що літак постраждав від технічної несправності і не був збитий ракетою.
За даними канадського джерела агентства, після вильоту з аеропорту у лайнера стався перегрів одного двигуна.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.
В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.
- Після трагедії компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати рейси в Іран на невизначений термін.
- Україна спрямує до Ірану експертів та представників українських силових відомств для участі в розслідуванні катастрофи літака Boeing-737.
- Головну роль у розслідуванні катастрофи українського літака Boeing 737-800 в Тегерані відіграє Іран, оскільки трагедія сталася на його території.