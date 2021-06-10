Відповідні заяви пролунали в етері “Радіо Трек”.

Олександр Третяк розповів, що нещодавно на вулиці Рівного зустрів ромів і попросив їх виїхати з міста найближчими годинами. Але ті, мовляв, відмовилися і поскаржилися на відсутність потягів та автобусів.

В прямому етері Третяк погрожував ромському населенню примусовим переселенням.

“Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття”, — заявив він.

Примітно, що перед тим, як зробити таку гучну заяву, Третяк продемонстрував розуміння необхідності бути обережним у висловлюваннях з цього приводу. Проте також він акцентував, що йому “слів і толерантності бракує”. Мер поскаржився і на те, що притягнути ромів до відповідальності в разі порушення ними законодавства важко.

“Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті. Буквально на днях мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб розв’язати це питання, щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно. Правоохоронці мали б стежити за цим і муніципальна варта, яку ми ось-ось запускаємо. Втім, притягнути до відповідальності ромів непросто. Бо, як правило, це безхатьки, які не мають паспортів, реєстрації, постійного місця проживання”, — додав він

Зауважимо, крім того, що вислови міського голови демонструють його нетерпимість до національної меншини, дії, які він пропонує вчинити, будуть кваліфікуватись за статтями 146 та 161 Кримінального кодексу, як протиправне позбавлення волі та дискримінація за національною ознакою.

Зіткнувшись з критикою на свою адресу, Третяк публічно перепросив за дискримінаційні заяви.

“Відповів досить емоційно, за що хочу попросити вибачення. Така моя реакція викликана численними скаргами рівнян, зокрема петицією на сайті міської ради “Притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення” та іншими зверненнями”, — написав він.

Водночас Третяк акцентував, що проблема із жебракуванням та іншими порушеннями громадського порядку в місті стоїть гостро.

“Справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, а справа у порушеннях Кримінального кодексу конкретними громадянами, незалежно від їх етнічного походження”, — переконує мер.

Зауважимо, іванофранківський колега Третяка Руслан Марцінків відомий скандальними висловлюваннями на адресу представників ромської національності.

У квітні 2020 року Марцінків вимагав від поліції вивезти ромів на Закарпаття і проти нього порушили кримінальну справу.