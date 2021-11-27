Сьогодні, 27 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років.

Про це повідомляють #Букви.

День пам’яті жертв голодоморів відзначають останньої суботи листопада.

Жертвами Голодомору 1932–1933 років, масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років стали мільйони українців.

У 2006 році Верховна Рада підтримала закон України про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. У 2010 році Апеляційний суд міста Києва назвав винних в організації Голодомору та кваліфікував Голодомор 1932–1933 років як акт геноциду частини української національної групи.

“Упокорення голодом стало інструментом закріплення влади сталінського режиму, ліквідації верстви українських селян-господарів і перетворення їх у безправних колгоспників, а разом з тим, – викорінення в Україні соціальних основ незалежництва, тобто соціальної основи української нації. Цей злочин був ретельно продуманий, задіяні механізми його реалізації: через чисельні податки та збори, нереальні хлібозаготівельні плани та обшуки в українських селян відбирали харчі, забороняли виїжджати із населеного пункту з листопада 1932 року (так званий режим “чорних дощок”) і загалом з охопленої голодом республіки від початку 1933-го їх позбавляла останніх надій на порятунок”, – повідомляють в Українському інституті національної пам’яті.

Фото з відкритих джерел

Голодомор тривав 17 місяців – з квітня 1932 року по листопад 1933 року. Дослідники поки остаточно не визначилися з кількістю жертв: називаються цифри від 1,8 до 10 млн. Більшість фахівців вважають, що загиблих від голоду було від 3 до 3,5 млн.

Згідно із дослідженнями українських демографів, за час Голодомору 1932-33 рр. померло понад 1,5 млн дітей віком до 10 років.

В Україні існує Єдиний реєстр жертв Голодомору. Пошук імен жертв геноциду продовжується.

День пам’яті жертв Голодоморів

26 листопада 1998 року президент Леонід Кучма підписав указ про те, щоб в четверту суботу листопада вшановувати День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше цей день отримав назву “День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій”.

21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув назву – “День пам’яті жертв голодоморів”.

Традиційно о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Крім того, відбудеться акція “Запали свічку пам’яті”.