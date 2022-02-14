Мер Києва та голова Київської міської державної адміністрації Володимир Кличко заявив, що у разі надзвичайної ситуації соціальні установи столиці функціонуватимуть зі світлом та теплом. Він також наголосив, що наразі вже створено десятиденний запас палива, а підприємства критичної інфраструктури забезпечені автономною системою зв'язку.

Про це Віталій Кличко повідомив рід час брифінгу щодо ситуації в столиці у зв’язку з можливою подальшою агресією Росії

За словами мера столиці, у випадку проблем із постачанням енергоносіїв київські ТЕЦ зможуть забезпечити безперебійне енергопостачання медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури та соціальних установ.

“Ми забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. З грудня у постійній роботі перебувають 3-4 блоки. Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медичних установ, аварійних служб та ТЕЦ столиці на період до 10 діб”, – сказав Кличко.

Мер Києва зауважив, що підприємства критичної інфраструктури забезпечені гарантованою системою зв’язку на випадок виникнення проблем у мобільних операторів.

Окрім цього, Віталій Кличко закликав українських та іноземних представників бізнесу до формування та фінансування резерву тероборони на тлі загрози вторгнення РФ.

“Я хотів би звернутися до представників українського та іноземного бізнесу. Сьогодні важлива ваша посильна допомога. І для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у разі НС, і для оснащення резервістів, і для забезпечення потреб людей у ​​разі військового нападу на нашу країну” , – зазначив мер столиці.

Він також зауважив, що наразі багато дипломатів іноземних держав вже пропонують свою допомогу. За детальною інформацією мер закликав звертатися до Департаменту муніципальної безпеки.