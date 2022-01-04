Загальні запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за 7 тижнів скоротились з 17,2 до 13,4 мільярда кубометрів.

Відповідні дані опубліковані на офіційному порталі Укртрансгазу.

Від початку цьогорічного сезону відбору (6 жовтня) Україна відібрала з ПСГ майже 4,9 млрд куб м газу, на 9% (400 млн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зі сховищ було відібрано на 1,3 млрд куб м газу більше, ніж закачано цього року.

Таким чином, відбір продовжується за рахунок накопичених запасів у попередній рік. У порівнянні з початком сезону відбору 2020р запаси у ПСГ скоротилися більш, ніж удвічі.

У листопаді #Букви зверталися до Укртрансгазу з офіційним запитом, тоді нам повідомили, що ситуація не критична, і запасів газу вистачить.

Тим часом у перший місяць 2022 року середня місячна температура в Україні очікується на рівні -5…-1 морозу, а в Криму 0…+1 градус. Це є близьким до кліматичної норми, обіцяє Укргідрометцентр.

За інформацією синоптиків, місячна кількість опадів очікується 28–62 мм, на Закарпатті і в горах Криму до 79 мм, це в межах норми.

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Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря становить від 0 до 6 градусів морозу, у Криму від 1 до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у січні – 23…39,9 градуса морозу, місцями у Чернігівській та Луганській областях 40…41,9 градуса морозу, на узбережжі Криму місцями 13…22 градуси морозу.