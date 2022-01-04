Відповідні дані опубліковані на офіційному порталі Укртрансгазу.
Від початку цьогорічного сезону відбору (6 жовтня) Україна відібрала з ПСГ майже 4,9 млрд куб м газу, на 9% (400 млн) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зі сховищ було відібрано на 1,3 млрд куб м газу більше, ніж закачано цього року.
Таким чином, відбір продовжується за рахунок накопичених запасів у попередній рік. У порівнянні з початком сезону відбору 2020р запаси у ПСГ скоротилися більш, ніж удвічі.
У листопаді #Букви зверталися до Укртрансгазу з офіційним запитом, тоді нам повідомили, що ситуація не критична, і запасів газу вистачить.
Тим часом у перший місяць 2022 року середня місячна температура в Україні очікується на рівні -5…-1 морозу, а в Криму 0…+1 градус. Це є близьким до кліматичної норми, обіцяє Укргідрометцентр.
- Нагадаємо, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запровадила можливість придбання газу електростанціям з метою виробництва електроенергії.
- У листопаді заступник міністра енергетики України Максим Немчинов розповів про розгортання енергетичної війни з Росією. При цьому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля.
- Пізніше, у пресслужбі Державної енергогенерувальної компанії ПАТ “Центренерго” повідомили про плани забезпечити постачання вугілля з інших країн морським шляхом, аби уникнути ризиків енергетичної блокади, яку розпочала Російська Федерація.