Росія використовує запаси радянських часів, деякі з них були в активному використанні під час Афганської війни. З часом, на думку експертів з розвідки Великої Британії, якість цих боєкомплектів впаде.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Росія, ймовірно, розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Як констатують у розвідці Великої Британії, ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

У Донецьку та Краматорську Росія, ймовірно, спробувала застосувати розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С. Серія PFM-1, яку зазвичай називають “міни-метелики”, є глибоко суперечливою зброєю невибіркового типу.

PFM-1 використовувалися з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни. Повідомлялося, що вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.

У розвідці вважають, що запаси зброї радянських часів з часом стануть все менш надійним:

“Цілком ймовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, з часом погіршаться і тепер є дуже ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування”.