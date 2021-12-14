Про це свідчать дані Міністерства енергетики України
Українські теплоелектростанції мають забезпечувати гарантовані запаси вугілля — мінімальні запаси, які обов’язково слід дотримувати для ведення ліцензійної діяльності. Відтак, жодна з українських теплоелектростанцій не дотримується умов роботи. Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики відповідно до них може застосувати штрафні санкції.
Добові витрати вугілля перевищують постачання на половині ТЕС. Йдеться про Солом’янську (-1,9 тис. тонн), Вуглегірську (-1,4 тис. тонн), Трипільську (-1,2 тис. тонн), Зміївську (-1,1 тис. тонн), Бурштинську (-3,8 тис. тонн) та Луганську (-0,8 тис. тонн) ТЕС.
При цьому, найгірші показники зафіксовано на станціях: Бурштинській (25,5 тис. тонн при 161 тис. тонн гарантованих запасів) та Вуглегірській (10 тис. тонн при 77,6 тис. тонн гарантованих).
- 10 грудня Зеленський стверджував, що в Україні немає дефіциту енергоносіїв, а періодичні знеструмлення або відсутність опалення – то радше винятки. Президент пообіцяв, що віялових відімкнень не буде.
- У листопаді цього року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля. Він зазначив, що за опалювальний сезон в Україні в середньому споживається до 10 млн тонн вугілля. 4/5 Україна видобуває сама, решту — імпортує. При цьому визнав, що є проблеми із постачанням.