Станом на 13 грудня 2021 року запас вугілля на теплоелектростанціях України становить 451 тис. тонн, що на 20% більше проти показника на 22 листопада. Проте досі не досягнуто гарантованого мінімуму.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики України

Українські теплоелектростанції мають забезпечувати гарантовані запаси вугілля — мінімальні запаси, які обов’язково слід дотримувати для ведення ліцензійної діяльності. Відтак, жодна з українських теплоелектростанцій не дотримується умов роботи. Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики відповідно до них може застосувати штрафні санкції.

Добові витрати вугілля перевищують постачання на половині ТЕС. Йдеться про Солом’янську (-1,9 тис. тонн), Вуглегірську (-1,4 тис. тонн), Трипільську (-1,2 тис. тонн), Зміївську (-1,1 тис. тонн), Бурштинську (-3,8 тис. тонн) та Луганську (-0,8 тис. тонн) ТЕС.

При цьому, найгірші показники зафіксовано на станціях: Бурштинській (25,5 тис. тонн при 161 тис. тонн гарантованих запасів) та Вуглегірській (10 тис. тонн при 77,6 тис. тонн гарантованих).