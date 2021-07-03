Речник української делегації в Тристоронній контактній групі й радник голови Офісу президента Олексій Арестович різко прокоментував статтю видання The Guardian про тренування українських курсанток на підборах.

Відповідні коментарі можна побачити під Facebook-публікацією користувача “Нєжинскій Гурок”.

Як відомо, останніми днями в Україні виник скандал навколо тренувань до військового параду, під час яких курсантки маршували в туфлях на підборах.

На скандал зауважили іноземні ЗМІ. Зокрема, британська газета The Guardian зазначила, що вибір взуття на підборах “викликав потік критики в соціальних мережах та призвів до звинувачень у сексуалізації жінок-солдатів”.

На цю статтю звернув увагу користувач Facebook “Нєжинскій Гурок”, який “тегнув” Арестовича (мабуть, тому, що останній на своїй Facebook-сторінці захищав рішення щодо маршування курсанток на підборах).

Арестович постав у коментарях під зазначеною Facebook-публікацією й зреагував доволі агресивно.

“Курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори. Їм дали можливість обрати з двох видів взуття більш зручний, після одного експериментального проходження. Якщо кого “Гардіан” і образила, то перш за все дівчаток-курсанток самих. І ти туди ж, обс*с дешевий. Так що зверни свій “Гардіан” і запхни собі в ж*пу”, – написав Арестович у коментарях.

Надалі між автором Facebook-публікації та Арестовичем продовжився “обмін люб’язностями” в коментарях.

Зрештою, Арестович запропонував опоненту “підійти в понеділок на 11:00 на Банкову” та пообіцяв “приділити” йому “десять хвилин”. Той у відповідь порадив Арестовичу “взяти серветки”.

Решта користувачів звертали увагу на невідповідну посаді манеру спілкування Арестовича. Дехто “тегнув” видання The Guardian.

Арестович, своєю чергою, відписав, що так “комунікує”, оскільки “іншої мови ця когорта не розуміє”.