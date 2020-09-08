Про це повідомляє пресслужба суду.
Позов надійшов від громадської організації “Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян “Порятунок села”. На думку позивача, цю постанову ухвалили з порушенням положень Виборчого кодексу України.
Зараз суд вирішує, чи відкривати адміністративне провадження.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.