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Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Файли на знімних носіях та USB-накопичувачах також можуть містити віруси й шкідливе програмне забезпечення. Проте відразу після того, як вставити флешку в комп’ютер зараження не відбудеться. Для того, аби це сталося необхідно відкрити шкідливий файл.

Ознаки, які свідчать про зараження USB-накопичувача:

  • поява файлів із назвою autorun;
  • файли зникли або набули вигляду ярликів;
  • поява невідомих файлів із розширенням .tmp;
  • флешка взагалі не відкривається;
  • при роботі з флешкою виникають збої тощо.

У більшості випадків, наявність вірусу на флешці візуально не видно. Саме тому, щоб убезпечити себе, перед відкриттям завжди варто сканувати флеш-носії за допомогою антивірусних програм.

Натомість не потрібно відкривати файли, що викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач.

Якщо раптом до рук потрапила чужа флешка, не можна її підключати до робочого та особистого комп’ютера. Адже підкинути носій можуть навмисно для того, щоб проникнути в мережу організації.