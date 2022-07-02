Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України визначила перелік ознак, які свідчать про те, що USB-накопичувач уражено вірусом.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Файли на знімних носіях та USB-накопичувачах також можуть містити віруси й шкідливе програмне забезпечення. Проте відразу після того, як вставити флешку в комп’ютер зараження не відбудеться. Для того, аби це сталося необхідно відкрити шкідливий файл.

Ознаки, які свідчать про зараження USB-накопичувача:

поява файлів із назвою autorun;

файли зникли або набули вигляду ярликів;

поява невідомих файлів із розширенням .tmp;

флешка взагалі не відкривається;

при роботі з флешкою виникають збої тощо.

У більшості випадків, наявність вірусу на флешці візуально не видно. Саме тому, щоб убезпечити себе, перед відкриттям завжди варто сканувати флеш-носії за допомогою антивірусних програм.

Натомість не потрібно відкривати файли, що викликають підозру, та яких ви самі не зберігали на USB-накопичувач.

Якщо раптом до рук потрапила чужа флешка, не можна її підключати до робочого та особистого комп’ютера. Адже підкинути носій можуть навмисно для того, щоб проникнути в мережу організації.