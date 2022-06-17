Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
З 24 лютого 2022 року в українців з’явилося безліч запитань щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом, месенджерами та соціальними мережами. Часті скарги були на те, що зламували особисті сторінки у соцмережах, зокрема у Facebook.
Зламавши сторінку, зловмисники можуть вимагати гроші від імені власника акаунта та використовувати сторінку для розміщення необхідної для них інформації. Також це може здійснюватися з метою отримання особистих даних людини.
Що робити, якщо сторінку у Facebook вже зламали?
Насамперед, якщо доступ до облікового запису не втрачено, потрібно терміново змінити пароль до сторінки. Для цього необхідно зробити наступні кроки:
- Відкрити меню у верхньому правому куті сторінки Facebook.
- Вибрати “налаштування” та “конфіденційність”, а тоді натиснути “налаштування”.
- Натиснути “безпека” й “авторизація”.
- Перейти до редагування поруч із пунктом “змінити пароль”.
- Ввести поточний і новий паролі.
- Натиснути “зберегти зміни”.
- Повідомити Facebook, що обліковий запис зламали.
Якщо ж доступ до акаунту втрачено, то потрібно попросити близьких або знайомих повідомити адміністрації Facebook, що сторінку зламали.
Для цього у верхній частині сторінки необхідно натиснути три крапки та обрати пункт “отримати підтримку або поскаржитися на профіль”. Далі – “я хочу допомогти”, а після цього – “злам облікового запису”.
Варто пам’ятати, що для того, аби захистити свій акаунт у соціальній мережі, необхідно заздалегідь установити двофакторну автентифікацію та надійний пароль.
- Раніше повідомлялося, що глава Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне визнав, що військові хакери США провели низку наступальних, інформаційних та оборонних операцій на підтримку України у відповідь на повномасштабну атаку РФ.
- Хакерська група, пов’язана з російськими військовими, намагалася проникнути на українські електропідстанції та розгорнути шкідливий код, здатний відімкнути електропостачання.
- За даними Microsoft, пов’язані з російською владою хакери почали здійснювати кібератаки щодо України за рік до вторгнення російських військових, щоб закласти основу у подальшому для військових операцій.