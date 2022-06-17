Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загроза кібератак зросла.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

З 24 лютого 2022 року в українців з’явилося безліч запитань щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом, месенджерами та соціальними мережами. Часті скарги були на те, що зламували особисті сторінки у соцмережах, зокрема у Facebook.

Зламавши сторінку, зловмисники можуть вимагати гроші від імені власника акаунта та використовувати сторінку для розміщення необхідної для них інформації. Також це може здійснюватися з метою отримання особистих даних людини.

Що робити, якщо сторінку у Facebook вже зламали?

Насамперед, якщо доступ до облікового запису не втрачено, потрібно терміново змінити пароль до сторінки. Для цього необхідно зробити наступні кроки:

Відкрити меню у верхньому правому куті сторінки Facebook.

Вибрати “налаштування” та “конфіденційність”, а тоді натиснути “налаштування”.

Натиснути “безпека” й “авторизація”.

Перейти до редагування поруч із пунктом “змінити пароль”.

Ввести поточний і новий паролі.

Натиснути “зберегти зміни”.

Повідомити Facebook, що обліковий запис зламали.

Якщо ж доступ до акаунту втрачено, то потрібно попросити близьких або знайомих повідомити адміністрації Facebook, що сторінку зламали.

Для цього у верхній частині сторінки необхідно натиснути три крапки та обрати пункт “отримати підтримку або поскаржитися на профіль”. Далі – “я хочу допомогти”, а після цього – “злам облікового запису”.

Варто пам’ятати, що для того, аби захистити свій акаунт у соціальній мережі, необхідно заздалегідь установити двофакторну автентифікацію та надійний пароль.