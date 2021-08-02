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Запобіжний захід Чаусу обиратимуть 4 серпня — ВАКС

Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса у середу, 4 серпня.

Понеділок, 2 серпня 2021, 15:41

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що клопотання надійшло в неділю, але обрати запобіжний захід не змогли через відсутність підозрюваного.

“Учора, 01 серпня 2021 року до ВАКС від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Києва. Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 01 серпня 2021 року, проте, у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00”, – йдеться в повідомленні.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Суддю мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак суддя був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передавання  хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

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Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.

Теги: ВАКС, запобіжних захід, Микола Чаус

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