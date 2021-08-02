Запобіжний захід Чаусу обиратимуть 4 серпня — ВАКС

Вищий антикорупційний суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса у середу, 4 серпня.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Зазначається, що клопотання надійшло в неділю, але обрати запобіжний захід не змогли через відсутність підозрюваного.

“Учора, 01 серпня 2021 року до ВАКС від НАБУ надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Києва. Розгляд зазначеного клопотання було розпочато 01 серпня 2021 року, проте, у зв’язку із відсутністю підозрюваного судове засідання було відкладено на 4 серпня 2021 року о 14:00”, – йдеться в повідомленні.

Як сповіщалося, колишнього суддю Миколу Чауса, якого викрали у Молдові, несподівано знайшли на Вінниччині 30 липня. Адвокати колишнього судді три доби не могли знайти підзахисного і поспілкуватися з ним.

Суддю мали затримати працівники Національного антикорупційного бюро. Однак суддя був перехоплений Службою безпеки. НАБУ намагалося забрати екссуддю в СБУ, зокрема, на вулицях Києва була погоня. Детальніше про ці події — в матеріалі “Битва за Чауса – що це було і що далі”.