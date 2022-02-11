Про це повідомляють #Букви.
Апеляційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Петру Порошенку – залишили попередній запобіжний захід без змін. Клопотання як сторони захисту, так і обвинувачення відхилені.
“Це не є перемога”, – наголосив Петро Порошенко. Він не задоволений результатами засідання, стверджуючи, що це є початком тактики “затягування”.
П’ятий президент стверджує, що вони не здали жодного сантиметра своєї позиції, а стороні обвинувачення просто немає чого більше сказати. Він подякував за підтримку. На думку Порошенка, ця справа існує для того, щоб дискредитувати його як політика й обмежити його політичну діяльність.
Нагадаємо, 19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Через два дні прокурори подали документи на оскарження цього рішення.
Адвокати п’ятого президента України також не згодні з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання. Відповідне рішення суду перешкоджає політичній діяльності Петра Порошенка.
“Спільний знаменник – ізолювати та примусити мовчати”, – схарактеризував запобіжний захід, затверджений судом і той, який вимагає прокуратура, адвокат Порошенка Ілля Новіков.
28 січня мало відбутися засідання апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу. Але воно не відбулося, тому що до суду не привезли матеріали справи.
- Суд розпочався об 11:00, але вже о 8 ранку були сутички.
- Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного залучений слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальшував кримінальні справи за мітинг у Межигір’ї.
- Перед початком засідання Петро Порошенко виступив перед людьми, які зібралися на акцію підтримки. Він закликав єднатися перед обличчям російської агресії.
- Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова відповіла на запитання, чи вважає винним п’ятого президента Петра Порошенка за звинуваченнями у так званій вугільній справі – заявила, що не має права давати юридичні оцінки до кінця слідства, але матеріали кримінальної справи говорять самі за себе.