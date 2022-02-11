Сьогодні в Київському апеляційному суді відбулося оскарження рішення суду щодо запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання по так званій "вугільній справі", одним з фігурантів якої є п'ятий президент України Петро Порошенко. Суд залишив без змін запобіжний захід для політика.

Про це повідомляють #Букви.

Апеляційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу Петру Порошенку – залишили попередній запобіжний захід без змін. Клопотання як сторони захисту, так і обвинувачення відхилені.

“Це не є перемога”, – наголосив Петро Порошенко. Він не задоволений результатами засідання, стверджуючи, що це є початком тактики “затягування”.

П’ятий президент стверджує, що вони не здали жодного сантиметра своєї позиції, а стороні обвинувачення просто немає чого більше сказати. Він подякував за підтримку. На думку Порошенка, ця справа існує для того, щоб дискредитувати його як політика й обмежити його політичну діяльність.

Нагадаємо, 19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Через два дні прокурори подали документи на оскарження цього рішення.

Адвокати п’ятого президента України також не згодні з обраним запобіжним заходом у вигляді особистого зобов’язання. Відповідне рішення суду перешкоджає політичній діяльності Петра Порошенка.

“Спільний знаменник – ізолювати та примусити мовчати”, – схарактеризував запобіжний захід, затверджений судом і той, який вимагає прокуратура, адвокат Порошенка Ілля Новіков.

28 січня мало відбутися засідання апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу. Але воно не відбулося, тому що до суду не привезли матеріали справи.