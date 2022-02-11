Про це повідомляють #Букви
Біля воріт на територію суду встановлено сцену з великим екраном і колонками, звідки лунає гучна музика. На вулицях навколо суду стоять кілька десятків автомобілів і вантажівок поліціянтів.
Протестувальники тримають партійні прапори “Євросолідарності”, громадської організації “Справа громад” і державні прапори, а також плакати з написами: “Політичні репресії Зе не врятують”, “Руки геть від Порошенка”, “Захистимо своїх”, “Повернемо Україні гідність”, “Ні – поліцейській державі”.
Організатори акції закликали протестувальників перекрити вулицю повністю і пропускати тільки громадський транспорт, швидку та поліцію. Правоохоронцям поки що вдається шеренгою утримувати невелику частину дороги відкритою для проїзду автомобілів.
“Спочатку вони перетворюють суд на фарсове судилище. Потім вони влаштовують цирк імені ДБР в аеропорту. Потім вони кидають правоохоронців в атаку на котли з чаєм. Куди далі? Тепер вони збирають проти Пороха “вазмущённую абщественность”, – ідеться в заяві організаторів акції.
Мітинг відбувається мирно, на відміну від ранкових приготувань, коли поліціянти побили нардепів від ЄС.
Активісти та народні депутати зранку повідомляли, що поліціянти їм перешкоджають встановити сцену біля суду. Внаслідок чого сталася штовханина, постраждав народний депутат від “ЄС” Михайло Бондар.
Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.
- Адвокати п’ятого президента України заявили, що силовики за вказівкою Офісу Зеленського намагаються сфабрикувати покази проти Порошенка, “вибиваючи” свідчення у різних осіб.
- Нагадаємо, 28 січня суд мав розглянути апеляцію на рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України Петру Порошенку.
- Офіс генпрокурора України подав апеляційну скаргу на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку.
- Раніше, пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що у справі проти його підзахисного задіяний слідчий, який в часи президента-втікача Віктора Януковича фальсифікував кримінальні справи за мітинг у Межигір’ї.
- Бізнесмен Сергій Кузяра, який з 2014 року був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО, заявив, що вугільна справа проти Петра Порошенка – відкрита маніпуляція фактами, а слідство вимагало від нього будь-яких, навіть неправдивих, свідчень проти п’ятого президента.
- Також екссуддя Микола Чаус розповів про тортури, які застосовувалися до нього, про незаконне утримування у підвалі близько двох місяців та про погрози задля отримання потрібних свідчень.