Під Київський апеляційним судом проходить акція на підтримку Петра Порошенка. Відомо, що на акції перебуває близько 10 тисяч людей. Активісти вимагають від влади негайно зупинити політично вмотивоване переслідування патріотів і припинити практики вибіркового правосуддя в Україні.

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Біля воріт на територію суду встановлено сцену з великим екраном і колонками, звідки лунає гучна музика. На вулицях навколо суду стоять кілька десятків автомобілів і вантажівок поліціянтів.

Протестувальники тримають партійні прапори “Євросолідарності”, громадської організації “Справа громад” і державні прапори, а також плакати з написами: “Політичні репресії Зе не врятують”, “Руки геть від Порошенка”, “Захистимо своїх”, “Повернемо Україні гідність”, “Ні – поліцейській державі”.

Організатори акції закликали протестувальників перекрити вулицю повністю і пропускати тільки громадський транспорт, швидку та поліцію. Правоохоронцям поки що вдається шеренгою утримувати невелику частину дороги відкритою для проїзду автомобілів.

“Спочатку вони перетворюють суд на фарсове судилище. Потім вони влаштовують цирк імені ДБР в аеропорту. Потім вони кидають правоохоронців в атаку на котли з чаєм. Куди далі? Тепер вони збирають проти Пороха “вазмущённую абщественность”, – ідеться в заяві організаторів акції.

Мітинг відбувається мирно, на відміну від ранкових приготувань, коли поліціянти побили нардепів від ЄС.

Активісти та народні депутати зранку повідомляли, що поліціянти їм перешкоджають встановити сцену біля суду. Внаслідок чого сталася штовханина, постраждав народний депутат від “ЄС” Михайло Бондар.

Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють Петра Порошенка у вчиненні злочинів, передбачених статтями 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік, шляхом придбання вугілля у 2014-2015 роках.