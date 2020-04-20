Про це повідомляє агентство Reuters.
Парки, поля для гольфу наповнилися відвідувачами на цих вихідних, торгові центри та ресторани поступово повертаються до нормального функціонування.
“Я є членом громадського футбольного клубу, і ми вперше за два місяці вийшли грати в суботу”, – сказав Кім Те Хен, 31-річний інженер-енергетик, який живе в Сеулі.
Рішення влади пом’якшити карантинні обмеження спрямоване на те, щоб “обережно відкрити четверту за величиною економіку Азії”, незважаючи на те, що щодня фіксується близько 20 нових хворих, причому більшість з них прибувають з-за кордону.
Корейські центри з контролю та профілактики захворювань (KCDC) повідомили про 13 нових випадків у понеділок.
Органи охорони здоров’я наполягають на пильності, попереджаючи, що нові кластери захворювання можуть з’явитися в будь-який час.
Школи в Південній Кореї поки не відкривають – проводяться онлайн-заняття.
- Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розповів, коли країну очікує пом’якшення карантинних обмежень.