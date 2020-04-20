У Південній Кореї жителі повертаються на роботу, виходять в парки, ресторани, торгові центри, оскільки карантинні обмеження уряд послабив.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Парки, поля для гольфу наповнилися відвідувачами на цих вихідних, торгові центри та ресторани поступово повертаються до нормального функціонування.

“Я є членом громадського футбольного клубу, і ми вперше за два місяці вийшли грати в суботу”, – сказав Кім Те Хен, 31-річний інженер-енергетик, який живе в Сеулі.

Рішення влади пом’якшити карантинні обмеження спрямоване на те, щоб “обережно відкрити четверту за величиною економіку Азії”, незважаючи на те, що щодня фіксується близько 20 нових хворих, причому більшість з них прибувають з-за кордону.

Корейські центри з контролю та профілактики захворювань (KCDC) повідомили про 13 нових випадків у понеділок.

Органи охорони здоров’я наполягають на пильності, попереджаючи, що нові кластери захворювання можуть з’явитися в будь-який час.

Школи в Південній Кореї поки не відкривають – проводяться онлайн-заняття.