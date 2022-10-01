Сьогодні, 1 жовтня у лікарні Запоріжжя померла жінка, яка постраждала напередодні внаслідок ракетного удару по евакуаційній колоні. У такий спосіб, внаслідок російської атаки загинула 31 людина.

Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

“На жаль, кілька жертв збільшилась. Ще одна жінка померла, яка була важко поранена. Наразі кількість жертв досягла 31 людини: 30 цивільних і один співрозмовник поліції, який допомагав людям”, — сказав Старух.

Також він зауважив, що ворожа армія вдарила на вхід, вихід і центр колони. На його думку, цього ніхто не міг очікувати: “Це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористом”, — додав голова ОВА.

Нагадаємо, що в області оголосили день жалоби за загиблими з гуманітарної колони, які потрапили під ракетний обстріл РФ.

ДОВІДКА. Вчора вранці під час того як люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів й відвезти допомогу, окупанти завдали ракетного удару.