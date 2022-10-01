Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
“На жаль, кілька жертв збільшилась. Ще одна жінка померла, яка була важко поранена. Наразі кількість жертв досягла 31 людини: 30 цивільних і один співрозмовник поліції, який допомагав людям”, — сказав Старух.
Також він зауважив, що ворожа армія вдарила на вхід, вихід і центр колони. На його думку, цього ніхто не міг очікувати: “Це черговий приклад того, що ми маємо справу з терористом”, — додав голова ОВА.
Нагадаємо, що в області оголосили день жалоби за загиблими з гуманітарної колони, які потрапили під ракетний обстріл РФ.
ДОВІДКА. Вчора вранці під час того як люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів й відвезти допомогу, окупанти завдали ракетного удару.
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