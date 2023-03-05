У Запоріжжі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару російських військ по одній з багатоповерхівок міста. Станом на ранок 5 березня відомо вже про 13 загиблих, серед яких - одна дитина.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці Запоріжжя. Третю добу поспіль рятувальники займаються ліквідацією наслідків удару російських військ.

Зазначено, що комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Повідомляється, що починаючи з 2 березня до Пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернулис понад 250 людей. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, а також чотирьох котів та собаку. З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину.

Загалом до робіт залучено 101 співробітник з різних служб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС – 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.