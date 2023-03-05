Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловій 5-поверхівці Запоріжжя. Третю добу поспіль рятувальники займаються ліквідацією наслідків удару російських військ.

Фото: t.me/dsns_telegram

Зазначено, що комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Повідомляється, що починаючи з 2 березня до Пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернулис понад 250 людей. Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, а також чотирьох котів та собаку. З-під завалів будинку фахівці ДСНС деблокували 13 загиблих, з них одну 8-місячну дитину.

Фото: t.me/dsns_telegram

Загалом до робіт залучено 101 співробітник з різних служб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС – 60 рятувальників та 13 одиниць техніки.