Російські військові вранці 20 жовтня завдали ракетного удару по території школи в Комишувасі Запорізької області.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, сьогодні зранку військові РФ близько 07:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі міського типу Комишуваха.

Станом на 8:23 інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Зауважимо, що Запорізька область потерпає від обстрілів щоденно. Так, в ніч на 19 жовтня росіяни обстріляли Оріхів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки поранено вісім цивільних мешканців.

Також за даними Генштабу на Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них – Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької