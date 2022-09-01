Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, українці сьогодні вмирають та страждають не лише за свободу, а й на шляху до неї: “Черговий евакуаційний конвой вчора був обстріляний у Василівці. Попадання було зафіксовано у АЗС “WOG”, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто. Удар прийшовся поблизу місця фільтрації”, — розповів Федоров.

За попередніми даними, росіяни обстріляли колонну з мінометів. Військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце: “Маємо справу з армією терористів, які нищать мирне населення та інфраструктуру. Але розплата вже близько”, — зазначив мер міста.