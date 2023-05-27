Російські військові завдали ударів з "Градів" по житловому сектору Степногірська Запорізької області. Внаслідок обстрілу окупантів двоє людей поранені.

Джерело: Запорізька ОВА.

За даними місцевої влади, внаслідок ворожої атаки 65-річний чоловік отримав травми, йдучи вулицею. Іншому громадянину 60 років. Зараз він у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання. Пресслужба ОВА також надала світлини з місць влучання.

У Генштабі зазначали, що на Запорізькому напрямку противник обороняється. Ворог завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області. Обстріляв населені пункти Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське.