Джерело: Запорізька ОВА.
За даними місцевої влади, внаслідок ворожої атаки 65-річний чоловік отримав травми, йдучи вулицею. Іншому громадянину 60 років. Зараз він у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання. Пресслужба ОВА також надала світлини з місць влучання.
У Генштабі зазначали, що на Запорізькому напрямку противник обороняється. Ворог завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області. Обстріляв населені пункти Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське.
- Лідери Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудили ракетні атаки Росії по території України, зокрема вчорашній удар по медзакладу у Дніпрі вони назвали – “особливо кричущим актом”.
- Станом на 27 травня 483 дитини загинуло та понад 986 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого одна особа загинула.