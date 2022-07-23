Окупаційна "влада" на захоплених Росією територіях Запорізької області сповільнила роботу Google та заблокувала Facebook, Youtube і Twitter. Причина — просування Україною фейків про війну.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання “РИА Новости” та ТАСС.

Зазначається, що Facebook, який заборонений у РФ, адже належить корпорації Meta, яку росіяни визнали “екстремістською”, Twitter та Youtube заблоковані на території Запорізької області, яка “вийшла з-під контролю Києва”. Водночас роботу сервісів Google сповільнили.

За словами члена так званої головної ради області Володимира Рогова, це зроблено через те, що ресурси “блокують правдиву інформацію щодо відновлення життя регіону, просуваючи при цьому українські фейки та закликаючи до насильства”.

Слід зауважити, що Google не приховував відео- та фотоматеріали про злочини РФ в Україні. У такий спосіб, після деокупації Бучі в Київській області сервіс видавав фото зруйнованого міста, у той час, коли російський “Яндекс” не показував фото обстріляного росіянами міста та вбитих мирних мешканців.