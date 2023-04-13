Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА у Telegram.
Зазначається, що ворог завдав трьох авіаударів по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці в Оріхові. Наразі фахівці працюють на місці влучань та ліквідовують наслідки ворожої атаки.
Також зараз встановлюються масштаби руйнувань. Станом на час публікації новини інформація про постраждалих не надходила.
Зауважимо, що територія Оріхівського району розташована в північно-східній частині Запорізької області. Сам Оріхів знаходиться за 65 кілометрів від Запоріжжя.
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