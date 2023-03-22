Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також президент України Володимир Зеленський у Telegram.
За словами глави держави, Росія зі “звірячою жорстокістю” обстрілює місто. Влучання зафіксовано по житлових кварталах, де мешкають цивільні, зокрема діти. Зеленський наголосив, що країна-терорист прагне знищити українські міста, державу та людей.
“Це не повинно стати “просто звичайним днем” в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя”, – сказав президент.
Пресслужба Запорізької міської ради також написала, що дві російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку: “Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!” – йдеться в повідомленні.
Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживають необхідних заходів безпеки для місцевих жителів.
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