22 березня 2023 року російські війська влучили двома ракетами у житловий будинок у Запоріжжі. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За словами глави держави, Росія зі “звірячою жорстокістю” обстрілює місто. Влучання зафіксовано по житлових кварталах, де мешкають цивільні, зокрема діти. Зеленський наголосив, що країна-терорист прагне знищити українські міста, державу та людей.

“Це не повинно стати “просто звичайним днем” в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя”, – сказав президент.

Пресслужба Запорізької міської ради також написала, що дві російські ракети влучили у житлову багатоповерхівку: “Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!” – йдеться в повідомленні.

Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживають необхідних заходів безпеки для місцевих жителів.