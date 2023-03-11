Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, а також секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
За попередньою інформацією, російські війська спрямували, ймовірно, С-300 в об’єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян. Зокрема, велика кількість людей, які змушені були полишити дім, тікаючи від російської окупації.
За словами секретаря Куртєва, “через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння”. В адміністрації заявили, що до ліквідації наслідків атаки залучені всі відповідні служби.
Про який саме об’єкт йдеться — не уточнюється.
Зауважимо, що раніше у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, а ЗМІ повідомляли про вибухи.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії під час 15 масованих атак російські війська випустили по Україні 821 крилату і балістичну ракети.
- 9 березня внаслідок масованого російського удару по території Україні у Херсоні на зупинці громадського транспорту загинуло троє людей. Водночас ще двоє постраждали.
- Сьогодні російські окупаційні війська укотре завдали ударів по місту Херсон. Як наслідок — загинуло троє мирних мешканців.