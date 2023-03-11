Сьогодні, 11 березня, війська РФ завдали удару по об’єкту життєзабезпечення у Запоріжжі. Внаслідок обстрілів в місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА, а також секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За попередньою інформацією, російські війська спрямували, ймовірно, С-300 в об’єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян. Зокрема, велика кількість людей, які змушені були полишити дім, тікаючи від російської окупації.

За словами секретаря Куртєва, “через ракетні обстріли в одному з районів міста сталося загоряння”. В адміністрації заявили, що до ліквідації наслідків атаки залучені всі відповідні служби.

Про який саме об’єкт йдеться — не уточнюється.

Зауважимо, що раніше у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, а ЗМІ повідомляли про вибухи.