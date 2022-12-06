Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його словами, вночі російські військові завдали ракетного удару по передмістю обласного центру Запорізької області.
Одна з ракет влучила по території Степнянської громади. Як зазначив Старух, там пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.
За попередньою інформацією обласної адміністрації, внаслідок обстрілу люди не постраждали.
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