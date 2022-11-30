У ніч на 30 листопада у тимчасово окупованому росіянами Мирному Запорізької області пролунали вибухи. Попередньо, це сталося в місці проживання окупантів.

Про це повідомив очільник Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи прозвучали в клубі селища, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ.

Як сказав Федоров, вони були настільки потужними, що їх почули за 30 кілометрів від Мирного в Мелітополі.

Наразі уточнюється інформація щодо ворожих втрат.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Час від часу в місцях проживання російських військових чи колаборантів фіксують вибухи. До прикладу, раніше в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у багатоповерхівці, поруч з якою буцімто перебувають росіяни.