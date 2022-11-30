Про це повідомив очільник Мелітополя Іван Федоров.
Вибухи прозвучали в клубі селища, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ.
Як сказав Федоров, вони були настільки потужними, що їх почули за 30 кілометрів від Мирного в Мелітополі.
Наразі уточнюється інформація щодо ворожих втрат.
Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Час від часу в місцях проживання російських військових чи колаборантів фіксують вибухи. До прикладу, раніше в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у багатоповерхівці, поруч з якою буцімто перебувають росіяни.
- В ніч на 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунало сім потужних вибухів.
- 3 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Зазначається, що “гучно” було в одному зі штабів окупантів.