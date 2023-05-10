У ніч на 10 травня російські війська завдали ударів по території Запорізької області. Так, під час атаки Мікільського важкі поранення отримала місцева жителька.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.

Протягом минулої доби росіяни завдали 107 ударів. Йдеться про 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар.

Під вогнем опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам’янського, Оріхова та Гуляйполя.

Також вночі під час ворожої атаки Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Малашко запевнив, що їй надається необхідна допомога.