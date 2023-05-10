Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.
Протягом минулої доби росіяни завдали 107 ударів. Йдеться про 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар.
Під вогнем опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам’янського, Оріхова та Гуляйполя.
Також вночі під час ворожої атаки Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Малашко запевнив, що їй надається необхідна допомога.
- У 3 ОШБр офіційно заявили, що повідомлення глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута та “500 трупів” росіян, які там залишилися — відповідають дійсності.
- В окупованому Енергодарі росіяни організували так звану “евакуацію” для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При цьому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено.
- Вночі сили української протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровською областю знищили три російські дрони-камікадзе Shahed-136/131 іранського виробництва.