Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram.

Протягом минулої доби росіяни завдали 107 ударів. Йдеться про 93 артобстріли, 10 з РСЗВ, 3 атаки з БПЛА та авіаудар.

Під вогнем опинилися 19 населених пунктів на лінії фронту навколо Кам’янського, Оріхова та Гуляйполя.

Також вночі під час ворожої атаки Мікільського вдома важкі поранення отримала 34-річна жінка. Малашко запевнив, що їй надається необхідна допомога.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА