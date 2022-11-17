Про це повідомляють голова Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
За словами Старуха, під завалами опинилися люди. Спочатку повідомлялося про двох загиблих, однак станом на 9:50 їхня кількість зросла на чотирьох.
Зараз на місці працюють рятувальники. Як зазначили в ОВА, постраждалих може бути більше.
“Через нічні обстріли росіянами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей. Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих”, — написав Тимошенко
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