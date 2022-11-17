У ніч на 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Запорізькій області. Цього разі постраждав Вільнянськ. Внаслідок потрапляння трьох ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема зруйновано двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляють голова Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Старуха, під завалами опинилися люди. Спочатку повідомлялося про двох загиблих, однак станом на 9:50 їхня кількість зросла на чотирьох.

Зараз на місці працюють рятувальники. Як зазначили в ОВА, постраждалих може бути більше.

“Через нічні обстріли росіянами, зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 родини, всього близько 10 людей. Зараз рятувальники здійснюють рятувально-пошукові роботи для деблокування людей з-під завалів. Підтверджено 4 загиблих”, — написав Тимошенко