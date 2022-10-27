Вночі ворог атакував околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни влучили трьома снарядами з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Однак, руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

“Окупант має на меті знищити все. Залишити нас без світла, води, газу, опалення. Але це йому не вдасться, бо ворог вже приречений”, — зазначив Старух.

Про удар також сповістили у Генеральному штабі ЗСУ: “Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя”, — йшлося в повідомленні.

Також військові додали, що на тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.