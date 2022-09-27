Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, на місцях уражень виникли пожежі. Наразі там працюють рятувальники. Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач: “Профільні служби вже відновлюють мережу”, — додав Старух.

Також за попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає.

Голова ОВА сказав, що ворог майже щодня атакує місто: “Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного”.

Нагадаємо, що сьогодні російські військові вже завдавали удару по Запоріжжю.