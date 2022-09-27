Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
За його словами, на місцях уражень виникли пожежі. Наразі там працюють рятувальники. Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач: “Профільні служби вже відновлюють мережу”, — додав Старух.
Також за попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих немає.
Голова ОВА сказав, що ворог майже щодня атакує місто: “Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо один про одного”.
Нагадаємо, що сьогодні російські військові вже завдавали удару по Запоріжжю.
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