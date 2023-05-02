Станом на 2 травня 2023 року з міста Оріхів Запорізької області вивезли усіх дітей. У населеному пункті залишилося ще 1400 осіб.

Про це повідомила заступниця Оріхівського міського голови (Запорізької області) Світлана Мандрич у коментарі “Новинам Приазовʼя”.

За її словами, Оріхівську громаду російські війська щодня обстрілюють із тимчасово окупованих територій.

“З міста Оріхів вивезли усіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. В селі Новопавлівка залишається ще шестеро дітей, це дві сім’ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації”, – додала Мандрич.

У громаді залишилося близько 1700 людей, в самому Оріхові – 1400.

Заступниця наголосила, що найбільшою загрозою наразі є керовані авіабомби, які окупанти щодня спрямовуються на прифронтову територію Запорізької області. Майже 80% житлових та приватних будинків у місті зруйновано або пошкоджено.

“Це дуже великі – 500-кілограмові, 1500-кілограмові бомби, що мають дуже велику руйнівну силу”, – додала заступниця Оріхівського міського голови.