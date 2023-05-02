Про це повідомила заступниця Оріхівського міського голови Запорізької області Світлана Мандрич у коментарі “Новинам Приазовʼя”.
За її словами, Оріхівську громаду російські війська щодня обстрілюють з тимчасово окупованих територій.
“З міста Оріхів вивезли всіх дітей. Наразі у нас немає дітей у місті. В селі Новопавлівка залишається ще шість дітей, це дві сім’ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації”, — додала Мандрич.
У громаді залишилося близько 1700 людей, в самому Оріхові — 1400.
Заступниця наголосила, що найбільшою загрозою наразі є керовані авіабомби, які окупанти щодня спрямовуються на прифронтову територію Запорізької області. Майже 80% будинків та приватних будинків у місті зруйновано або пошкоджено.
“Це дуже великі 500-кілограмові, півторатисячні кілограмові бомби, від яких дуже велика руйнівна сила”, — додала заступниця Оріхівського міського голови.
- Надвечір 30 квітня російські війська завдали удару по Запорізькій області. Зокрема руйнувань зазнала пожежна частина у місті Оріхів.
- У місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна.
- Місцева влада Запоріжжя отримала 21 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури росіянами.