У розвідці Великої Британії вважають, що підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині навряд чи створить негайні проблеми для Запорізької АЕС.

Джерело: Twitter міноборони Сполученого Королівства

Фахівці зауважили, що росіяни підірвали дамбу близько 03:00 6 червня, а вже до 12:00 того ж дня всю східну частину дамби та більшу частину гідро- та комунальної інфраструктури було знесено.

Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що призвело до затоплення особливо великого об’єму води нижче за течією.

Запорізька атомна електростанція, яка розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.

Водночас конструкція дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткові повені.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.