Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

У мережі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Один блок у ремонті, інші – зупинені. Зазначається, що оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну роботу.

Також система радіаційного контролю АЕС та контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі. Водночас змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано.

Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення.

У місті спостерігаються перебої із мобільним зв’язком. Відомо, що більшість інтернет-провайдерів не працюють. Зокрема присутні складнощі із харчовими продуктами. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу та на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС.