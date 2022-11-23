Про це повідомили в “Енергоатомі“.
Через зниження частоти в енергосистемі України зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС.
“Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори — в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі”, — повідомили в компанії.
Крім того, через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист. Усі енергоблоки автоматично відключено.
“Наразі вони працюють у проєктному режимі, без генерації у вітчизняну енергосистему”, — зазначили в компанії.
В “Енергоатомі” пояснили, що радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився. Усі показники — в нормі. Видача електроенергії відновиться, коли нормалізується робота енергосистеми.
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