Про це повідомили в Енергоатомі.

Згідно з даними, о 00:59, внаслідок обстрілу російських армійців, було пошкоджено останню лінію зв’язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Як наслідок, лінія відімкнулась, а Запорізька АЕС – повністю знеструмлена.

“В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб”, – наголосили в Енергоатомі.

У відомстві додали, що потрібен ремонт та відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

“Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними”, – резюмували в Енергоатомі.