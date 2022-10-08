Про це повідомили в Енергоатомі.
Згідно з даними, о 00:59, внаслідок обстрілу російських армійців, було пошкоджено останню лінію зв’язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.
Як наслідок, лінія відімкнулась, а Запорізька АЕС – повністю знеструмлена.
“В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб”, – наголосили в Енергоатомі.
У відомстві додали, що потрібен ремонт та відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.
“Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними”, – резюмували в Енергоатомі.
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