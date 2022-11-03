2 листопада внаслідок російських обстрілів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Таким чином, ЗАЕС залишилась повністю знеструмленою.

Про це йдеться у повідомленні “Енергоатома”.

Зазначається, що повне знеструмлення ЗАЕС відбулось 2 листопада о 23:04. Після цього увімкнулись всі 20 дизель-генераторів, розміщених на ЗАЕС.

На даний час схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.

Палива для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

Внаслідок російської окупації та втручання представників “Росатому” у роботу Запорізької АЕС, Україна не має можливості підтримувати ЗАЕС у безпековому режимі.

“Енергоатом” закликав міжнародне співтовариство негайно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС та виведення з території атомної електростанції та міста Енергодар загалом всіх російських військових, а також повернення ЗАЕС під контроль українських фахівців.