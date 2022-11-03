Про це йдеться у повідомленні “Енергоатома”.
Зазначається, що повне знеструмлення ЗАЕС відбулось 2 листопада о 23:04. Після цього увімкнулись всі 20 дизель-генераторів, розміщених на ЗАЕС.
На даний час схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан.
Палива для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.
Внаслідок російської окупації та втручання представників “Росатому” у роботу Запорізької АЕС, Україна не має можливості підтримувати ЗАЕС у безпековому режимі.
“Енергоатом” закликав міжнародне співтовариство негайно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС та виведення з території атомної електростанції та міста Енергодар загалом всіх російських військових, а також повернення ЗАЕС під контроль українських фахівців.
- Вартість зруйнованих і пошкоджених окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів державного підприємства НАЕК “Енергоатом” перевищує 28 мільярдів гривень.
- У Державній інспекції ядерного регулювання вимагають обмежити роботу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС через незаконне будівництво росіян невідомої споруди.