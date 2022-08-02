Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters з посиланням на виступ держсекретаря США в ООН.
За словами Блінкена, у Вашингтоні “глибоко стурбовані” тим, що Москва почала використовувати ЗАЕС як військову базу та обстрілює з території атомної електростанції українські війська.
“Звичайно, українці не можуть стріляти у відповідь, щоб не сталася жахлива аварія на АЕС”, – наголосив держсекретар США.
Блінкен додав, що такі дії РФ вийшли за межі використання “живого щита” і тепер їх можна назвати “ядерним щитом”.
Водночас російська місія при ООН відкинула звинувачення Блінкена наголосивши, що дії військ РФ начебто “не підривають ядерну безпеку України і не перешкоджають режимній експлуатації ЗАЕС”.
Більш того, російські представники додали, що окупували частину Запорізької області, щоб “не дати українським націоналістичним формуванням та іноземним найманцям використати поточну ситуацію в Україні для здійснення ядерної провокації з найнепередбачуванішими наслідками”.
- Нагадаємо, російські військова техніка, вибухівка та зброя вже знаходяться у машинній залі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
- Також 18 липня на захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) росіяни укотре порушили норми безпеки. Внаслідок чого наразили персонал на ризик радіаційного зараження.