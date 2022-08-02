Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав дії Росії щодо Запорізької АЕС "вершиною безвідповідальності". Американський посадовець звинуватив Кремль у тому, що війська РФ використовують ЗАЕС у якості "ядерного щита" від контрнаступу українських військових.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters з посиланням на виступ держсекретаря США в ООН.

За словами Блінкена, у Вашингтоні “глибоко стурбовані” тим, що Москва почала використовувати ЗАЕС як військову базу та обстрілює з території атомної електростанції українські війська.

“Звичайно, українці не можуть стріляти у відповідь, щоб не сталася жахлива аварія на АЕС”, – наголосив держсекретар США.

Блінкен додав, що такі дії РФ вийшли за межі використання “живого щита” і тепер їх можна назвати “ядерним щитом”.

Водночас російська місія при ООН відкинула звинувачення Блінкена наголосивши, що дії військ РФ начебто “не підривають ядерну безпеку України і не перешкоджають режимній експлуатації ЗАЕС”.

Більш того, російські представники додали, що окупували частину Запорізької області, щоб “не дати українським націоналістичним формуванням та іноземним найманцям використати поточну ситуацію в Україні для здійснення ядерної провокації з найнепередбачуванішими наслідками”.