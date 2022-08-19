Про це повідомили в Запорізькій військовій адміністрації.
За словами голови ОВА Олександра Старуха, наразі дівчинка перебуває в лікарні, їй надається уся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні: “Сьогодні. Село Шевченківське Запорізького району. Восьмирічна дитина тяжко поранена внаслідок ворожої атаки. Стан стабільно важкий. Разом молимося за її одужання”, — зазначив він.
Водночас ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Також значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 поранені.
- У разі аварії на Запорізькій атомній електростанції евакуювати потрібно буде близько 400 тисяч осіб.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу в Європі атомну електростанцію, Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.
- 19 серпня, президент Франції Емануель Макрон поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. Останній запевнив, що погоджується на відправлення місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС.
- За словами Президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.