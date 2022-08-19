19 серпня в Запорізькій області внаслідок російських обстрілів 8-річна дитина та двоє дорослих отримали поранення у селі Шевченківське.

Про це повідомили в Запорізькій військовій адміністрації.

За словами голови ОВА Олександра Старуха, наразі дівчинка перебуває в лікарні, їй надається уся необхідна допомога. Вона вже прооперована, на штучній вентиляції легень у реанімаційному відділенні: “Сьогодні. Село Шевченківське Запорізького району. Восьмирічна дитина тяжко поранена внаслідок ворожої атаки. Стан стабільно важкий. Разом молимося за її одужання”, — зазначив він.

Водночас ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Також значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Запорізькій області загинуло чотири дитини. Ще 44 поранені.