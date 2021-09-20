Запостив світлину і пішов вбивати: що відомо про стрілянину у Пермському виші

У понеділок, 20 вересня, у Пермському державному національному дослідницькому університеті сталася трагедія - 18-річний юнак влаштував стрілянину, в результаті якої загинуло 6 осіб.

#Букви розповідають, що відомо про стрілянину та нападника.

Нападник у масці

Стрілок зайшов до будівлі вишу об 11 годині. Спочатку він відкрив вогонь по студентах та викладачах у кампусі, а потім зайшов у восьмий корпус вишу.

Російське агентство “Інтерфакс” одним з перших повідомило про стрілянину.

“Невідомий зайшов на територію Пермського державного університету і відкрив стрілянину по студентах і викладачах. Є загиблі та постраждалі”, – повідомило агентству джерело.

Потім стрілянину підтвердив й представник університету.

“Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами у конференц-залі, частина працівників закрилася зсередини, інші працівники закрилися у своїх кабінетах. Був хлопець у масці, який стріляв з травмату”, – сказав представник пресслужби університету.

Як відомо, стрілок зробив щонайменше 30 пострілів, ймовірно, з гладкоствольної рушниці Huglu 12 калібру.

Студенти вистрибували з вікон другого поверху, щоб врятуватися. Персонал та інші студенти забарикадувалися в аудиторіях.

Шестеро жертв й десятки постраждалих

Слідчий комітет РФ повідомив, що внаслідок стрілянини загинуло 6 осіб. Ще 28 звернулися за медичною допомогою. Деяких довелося шпиталізувати.

Водночас у Слідкомі заявили, що встановили особу нападника. Ним виявився 18-річний студент вишу. Зброю він придбав цьогоріч у травні.

Відомство також повідомляє, що під час затримання стрілок чинив озброєний опір і його було поранено.

У пресслужбі вишу спочатку заявили, що нападник загинув. Його начебто ліквідували о 12:10 за місцевим часом. Однак потім це повідомлення зникло.

ЗМІ з посиланням на власні джерела також повідомляють про ліквідацію стрілка. Однак цю інформацію поліціянти не підтверджують.

За даними ЗМІ, нападник – 18-річний студент цього вишу Тимур Бекмансуров.

“Не теракт”

Перед стріляниною Бекмансуров опублікував пост у соцмережі “ВКонтакте”, у якому пояснив свій вчинок й розповів, як до нього готувався.

“Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв”, – написав він.

Студент попросив не вважати його дії терактом і заявив, що не перебуває в екстремістських організаціях.

За його словами, стрілянину він планував з 10 класу. Цьогоріч йому вдалося накопичити достатню суму для купівлі зброї.

Спочатку він хотів атакувати колишню школу, але змінив рішення наприкінці березня – його навчальний заклад “був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя“.

Крім того, хлопець опублікував світлину з рушницею.

“Такі покидьки, як я, будуть знищувати все навколо вас, тому що світ прогнив, ви всі згнили зсередини… Закінчити все самому або дати це зробити співробітникам поліції? Думаю, другий варіант буде веселішим, все одно нейтралізація мене не буде для них серйозною проблемою. Не можу відкидати й те, що мене можуть затримати. Ха, тоді я виявлюся тим ще невдахою”, – написав він.

Налякане місто

На місце трагедії виїхав губернатор Пермського краю Дмитро Махонін. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також пообіцяв надати постраждалим всю необхідну допомогу.

“Перевіряється інформація про можливих спільників. Можливо, студенти з переляку щось наплутали, постріли вже припинилися”, – пояснив він.

У зв’язку зі стрільбою виші у Пермі переходять на дистанційне навчання. Наразі невідомо, скільки часу триватиме такий формат.