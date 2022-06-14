Про це йдеться у дописі Барчук у Facebook.

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Спочатку Ратушний добровольцем став до лав Сил оборони України, створив підрозділ “Протасового Яру”.

Вже з початку квітня – воював у Харківській області, зокрема в Ізюмському районі, у розвідувальному взводі 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”.

“Загибель Роми розбила серце. Це наскільки страшна, невимовна і несповнима втрата, що сьогодні я скажу те, про що я мовчала під час війни. Мені багато хочеться сказати. Не лише про те, якою Людиною він був, яке це полум’яне, добре, пристрасне, сміливе серце. Яка це світла, розумна голова. Яке сяйво ішло від цієї Людини. Який це красень. Який боєць”, – написала журналістка.

На сторінці у соцмережі Барчук опублікувала пост, який Роман написав перед своєю смертю. І зазначила, що це пост людини, яка перебувала в межовій ситуації, передчувала свою загибель і сказала прямо, за що вона іде на смерть. За її словами, таких постів у Романа було багато, проте цей – “його останнє слово, — заповіт нам”.

Вона наголосила, що це пересторога совкам при владі, котрі роздають “громадянство Невозрову і “консультуються” щодо українських паспортів друзям і соратникам Путіна Фрідману і Вексельбергу”. Щобільше, це “попередження мерзотникам, яких історична хвиля випадково винесла на владний Олімп і наділила повноваженнями: не грайте в вогнем, не займайтесь далі рішалінгом під димовою завісою війни (ганьба з САП, ОАСК, закриття каналів, більшовизм гетьманцевих)”.

Журналістка закликала владу зважати на те, чого прагне активна патріотична частина суспільства і єднатися з цією частиною, з тими, хто нас усіх тримає на плечах, кого називають цвітом, оскільки “це спільна єдина опора у цій війні”.

Пост Романа Ратушного 20 травня 2022:

“Значить так, враховуючи те як розгортаються події на нашій ділянці, буду писати все що думаю без застережень образити почуття друзів та знайомих

Всі хто дивляться і ретранслюють (а такі люди навіть не відстріллють звідки в їх голові беруться тези, які вони говорять ротом) Максіма Каца, Нєвзорова, Собчак, Тінькова, Дудя, кліп Зємфіри та будь-кого у кого є російське громадянство — автоматично мають вважатись тупими дегенератами, яких треба викидати з України.

Допоки Збройні Сили вбивають русню на фронті, ви нездатні вбити русню в собі. Ви нікчемні, як ті жаби що намагаються підливати воду у висушене болото.

Просто запам’ятайте:

Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям.

Ця війна триває більше трьох сотень років. Коли ми її програємо, ми стаємо гарматним м’ясом для росіян. Коли ми її виграємо — ми отримуємо час на відпочинок до наступної фази цієї війни.

Якщо ви приймете цей факт, вам не потрібні будуть рожеві окуляри від Арестовіча чи ваших улюблених аналітиків, які точно знають коли помре черговий російський цар чи коли у русні закінчаться ресурси (спойлер: вони не знають).

Люди, які кажуть що ніхто не міг уявити широкомасштабну війну русні проти України, негідники. Вам про це казали дуже довго і чітко люди, яких ви записували в націонал-патріоти, американські агенти і радикали. Те що ви не слухали, не значить що ви не знали. Ви знали, але хотіли зберегти свій дебільний солом’яний світогляд…

Насправді я ще довго можу трансформовувати свій біль в образи щодо ідіотів, але позаяк це все одно не спрацює на цьому і зупинюсь”.