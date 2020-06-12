Запізніле літо у столиці за два дні встановило чотири температурні рекорди.

Про це йдеться у даних Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

“За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою”, – повідомили метеорологи.

За даними спостережень метеостанції, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,3°С, що на 1,5°С вище торішнього рекордного значення температури для цього дня. Кліматична норма перевищена на 9°С.

Крім того, друга поспіль ніч у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, адже її температура не опустилася нижче +21,7°С. Попереднє рекордне значення +21,4°С 2010 року перевищено на 0,3°С.