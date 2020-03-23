Про це повідомив в Facebook український юрист, заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів прийняв рішення з 24 березня заборонити громадянам залишати Україну з туристичною метою. У зв’язку з цим будуть тимчасово закриті всі аеропорти країни за винятком “Борисполя”.
За словами юриста, таке рішення уряду є протиправним і суперечить Конституції.
“Право на свободу пересування гарантується статтею 33 Конституції. Рішеннями Кабміну забороняти українцям залишати Україну є протиправним”, — зазначив юрист.
Зазначимо, у відповідній статті Конституції йдеться: “Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну”.
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