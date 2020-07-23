Роз’яснення оприлюднила прес-служба ОБСЄ.
Так, припинення вогню на Донбасі має розпочатися з 00:01 (за київським часом) 27 липня.
Сторони домовилися про такі заходи з підтримки “тиші”:
• заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
• заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
• заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях (в першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості);
• ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам;
• створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК (Спільного центру з контролю і координації) в чинному складі;
• вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.
Також наголошується, що вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в разі, “якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і “керівництва” збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм”.
Про такі накази слід повідомляти Тристоронній контактній групі.
“Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування чи переміщення озброєних осіб в бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій”, – уточнили в ОБСЄ.
Крім того, учасники робочої групи ТКГ підтвердили готовність одночасно відкрити два нові контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.
- Напередодні Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення режиму повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня.
- У середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі. Також 8 липня Україна вимагала забезпечення встановлення повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі в зв’язку з масштабними пожежами в Луганській області.