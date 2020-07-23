Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау розповіла, в чому полягає повне і всеосяжне припинення вогню з 27 липня, про яке сторони домовилися напередодні.

Роз’яснення оприлюднила прес-служба ОБСЄ.

Так, припинення вогню на Донбасі має розпочатися з 00:01 (за київським часом) 27 липня.

Сторони домовилися про такі заходи з підтримки “тиші”:

• заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

• заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

• заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях (в першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості);

• ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам;

• створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК (Спільного центру з контролю і координації) в чинному складі;

• вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.

Також наголошується, що вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в разі, “якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і “керівництва” збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм”.

Про такі накази слід повідомляти Тристоронній контактній групі.

“Під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування чи переміщення озброєних осіб в бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій”, – уточнили в ОБСЄ.

Крім того, учасники робочої групи ТКГ підтвердили готовність одночасно відкрити два нові контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.