Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, на сьогоднішньому засіданні МОЗ запропонував Кабінету Міністрів посилити введений в зв’язку з пандемією COVID-19 карантин. Зокрема, йшлося про заборону громадянам перебувати в громадських місцях без надягненої маски або респіратора.

Введення такого заходу раніше анонсував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначав, що масковий режим буде запроваджений у країні, щойно ринок буде наповнений.

“Основним елементом боротьби буде соціальне дистанціювання, масковий режим. І ми до цього теж доживемо. Насправді, коли ринок буде насичений масками, це буде обов’язок людей — ходити в них, щоб впоратися з епідемією”, — повідомив голова уряду в ефірі телеканалу ICTV в понеділок.

Варто зазначити, що ще кількома тижнями раніше головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.

“Не потрібно використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски, коли вони не потрібні, оскільки це створює оману свого захисту та не дозволяє використовувати інші ефективні методи профілактики ГРВІ, до яких належить і коронавірусна інфекція. … Маска має вдягатися тільки на людину з симптомами ГРВІ, коли вона буде приходити в лікарню, щоб запобігти поширенню захворювання серед інших людей“, — казав Ляшко.

Аналогічні рекомендації давали головний хірурга США та Всесвітня організація охорони здоров’я. Згідно з інформацією на сайті ВООЗ, для запобігання захворювання коронавірусною інфекцією рекомендується носити маску тільки людям з симптомами ГРВІ (щоб не заразити оточуючих) та здоровим людям, якщо вони надають допомогу людині з підозрою на COVID-19 (щоб не заразитися).

При цьому в ВООЗ зазначають, що маска є ефективним засобом захисту “тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом”.

Виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров’я надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майк Райан пояснив таку рекомендацію тим, що на сьогодні “немає конкретних доказів того, що масове носіння масок населенням має якусь потенційну користь” в боротьбі з COVID-19. Він наголосив, що маски потрібні передусім медичним працівникам.

“Наразі люди, найбільш схильні до ризику зараження цим вірусом, є працівниками охорони здоров’я на передовій, які піддаються впливу вірусу кожну секунду кожного дня. Думка про те, що у них немає масок, жахлива”, — сказав виконавчий директор ВООЗ.