Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив, що в Україні не діє заборона для виїзду громадян з метою працевлаштування.

Про це під час брифінгу віце-прем’єр-міністра.

Відповідаючи на запитання про те, чи діє в Україні заборона для виїзду громадян з країни з метою працевлаштування за кордоном, Пристайко запевнив, що такої заборони немає, але є ряд обмежень і вони пов’язані з COVID-19.

“Я б не став називати це забороною на пересування. У нас немає заборони на пересування. Ми ввели деякі обмеження, які пов’язані з епідемією коронавірусу”, — сказав він.

Віце-прем’єр додав, що аналогічні обмеження були введені по всьому світу.

“Але це стосується не сезонних працівників, це стосується всіх українців. Обмеженням в’їзд і виїзд всіх. І це не щось таке, що придумала Україна. Це обмеження вводиться усіма країнами світу”, — підкреслив він.