Про це під час брифінгу віце-прем’єр-міністра.
Відповідаючи на запитання про те, чи діє в Україні заборона для виїзду громадян з країни з метою працевлаштування за кордоном, Пристайко запевнив, що такої заборони немає, але є ряд обмежень і вони пов’язані з COVID-19.
“Я б не став називати це забороною на пересування. У нас немає заборони на пересування. Ми ввели деякі обмеження, які пов’язані з епідемією коронавірусу”, — сказав він.
Віце-прем’єр додав, що аналогічні обмеження були введені по всьому світу.
“Але це стосується не сезонних працівників, це стосується всіх українців. Обмеженням в’їзд і виїзд всіх. І це не щось таке, що придумала Україна. Це обмеження вводиться усіма країнами світу”, — підкреслив він.
- Нагадаємо, раніше Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.
- Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.